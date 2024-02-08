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Spor

Gedson: Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz

Beşiktaş'ta futbolculardan Gedson Fernandes, Antalyaspor galibiyeti sonrası, 'Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreç yaşadık ve bunu unutmak zorundayız. Çalışmak ve böyle devam etmek zorundayız. Aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız' dedi.

8 Şubat 2024 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Gedson: Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz
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Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, 2-1 kazanılan Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Gedson, "Geçmişe bakmamalıyız. İstikrarsız performansımızı geride bırakmak zorundayız. Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreç yaşadık ve bunu unutmak zorundayız. Çalışmak ve böyle devam etmek zorundayız. Aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız" dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli oyuncu, "Maça kötü başladık. İlk yarıda maçta değildik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve maçı çevirmeyi başardık. Şimdi önemli olan bunu tekrarlamamak ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.

Gedson son olarak, "Etkisi var hocanın ama sadece hocaya bakamayız. Önemli olan takım olarak yaptıklarımızı düşünmemiz. Kötü yaptıklarımızı iyiye çevirmek zorundayız. Bu şekilde ancak bu süreci atlatabiliriz." sözlerini sarf etti.

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