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Spor

Gedson Fernandes Atletico'ya pahalı geldi

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in adı LaLiga ekibi Atletico Madrid'le anılmıştı. Siyah beyazlıların 20 milyon euro bonservis talep etmesi üzerine İspanyol ekibinin transferden vazgeçtiği iddia edildi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Gedson Fernandes Atletico'ya pahalı geldi
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Atletico Madrid, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile ilgileniyor. Ancak İspanyol ekibi, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro değer biçmesi nedeniyle alternatif isimleri de değerlendiriyor.

ATLETİCO MADRİD, YENİ SEZONDA ORTA SAHASINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR.

Ligin son döneminde formunu arttıran Diego Simeone'nin ekibinin, orta saha için aday listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes olduğu aktarıldı.

ALTERNATİFLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın ise Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi. Bu rakamın Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi.

CEYHUN KAZANCI'NIN AÇIKLAMALARI

Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil." sözlerine de yer verildi.

BU SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcunun adı Atletico Madrid dışında Roma ve Lazio'yla da anılmıştı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.

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