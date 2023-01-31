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Spor

Gedson Fernandes: Benim kadar iyi oynayacak oyuncular var

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: Benim kadar iyi oynayacak oyuncular var
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 1-1 sona eren Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Gedson, "Üzgünüz. Hedefe giderken 3 puan önemli olacaktı. Önümüze bakmak zorundayız." dedi.

Maçın ardından sarı kart görüp Sivasspor maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren yıldız oyuncu, "Takımımızda iyi oyuncular var. Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar en iyi şekilde oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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