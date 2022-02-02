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Spor

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Anlaşma sağlandı

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 07:37 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 07:39
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Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna katmayı hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek. Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.

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