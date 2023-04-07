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Spor

Gedson Fernandes bile bu teklife inanamadı! Beşiktaş'a resmen piyango vurdu

Gedson Fernandes yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Beşiktaş'taki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan 24 yaşındaki Gedson Fernandes için 2 kulüp kollarını sıvadı. İşte detaylar...

7 Nisan 2023 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Gedson Fernandes bile bu teklife inanamadı! Beşiktaş'a resmen piyango vurdu
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için Avrupa ekipleri harekete geçti. Siyah-beyazlı takımda performansıyla büyük beğeni toplayan Gedson Fernandes için Lazio ve Crystal Palace harekete geçti.

GEDSON FERNANDES, GEÇTİĞİMİZ YAZ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Gedson Fernandes için Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Portekizli yıldız oyuncunun transferinde siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşmıştı. 24 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Portekizli yıldız, hem Valerien Ismael döneminde hem de Şenol Güneş döneminde ilk 11'de yer buldu. 24 yaşındaki oyuncu, başarılı performansıyla taraftarların da beğenisini toplamayı başardı.

AVRUPA'DAN 2 TALİP VAR

Siyah-beyazlılardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Gedson Fernandes için Serie A'dan Lazio ve Premier Lig'den Crystal Palace devreye girdi. İki ekibin de girişimlere başladığı öğrenilirken İngiliz ekibinin 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, bunların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2172 dakika süre alan Portekizli orta saha, 5 asistle skora etki etti.

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