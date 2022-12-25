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Spor

Gedson Fernandes: Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2022 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.

Gedson Fernandes, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız." dedi.

Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız." diye sözlerini sürdürdü.

Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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