Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını açıkladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dişinden yaşadığı sorun sebebiyle kısa bir süre takımdan uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE DERBİSİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Sonrasında bireysel yaptığı antrenmanlarla takımına geri dönen yıldız isim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

İLK GOLÜNÜ KADIKÖY'DE ATMAYI HEDEFLİYOR

Orta sahada takımın en kreatif ismi konumunda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü, pazar günü Kadıköy'de atmayı hedefliyor.

"FORMUMU EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAĞIM"

Dev mücadele öncesinde açıklamada bulunan Fernandes, "Derbiye kadar formumu en yüksek seviyeye taşıyacağım. Takım olarak, Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan, bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, 5 asist kaydetti.