Gedson Fernandes: Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri için çok iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Gedson, "Çok anlamlı ve çok özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız." dedi.

Son olarak Gedson, "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 32 resmi maçta 5 asist yaptı.