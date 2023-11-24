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Spor

Gedson Fernandes hakim karşısına çıktı!

Beşiktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes, ülkesinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

24 Kasım 2023 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Gedson Fernandes hakim karşısına çıktı!
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ülkesinde görülen 'Malapata Operasyonu' davasının 6. oturumunda hakim karşısına çıktı.

TEMSİLCİLİK İÇİN GELDİ

Gedson Fernandes, kariyerinin başında César Boaventura'nın kendisine menajer olarak kendisiyle çalışmasını istediğini ancak bu teklifi reddettiğini söyledi.

Daha sonra ünlü iş adamı Pini Zahavi ile sözleşme imzalayan Gedson, şu anda Jorge Mendes'in şirketi Gestifute tarafından yönetiliyor.

İMZALARIMI TAKLİT ETTİ İDDİASI

Mahkemede hakim, Gedson Fernandes'e kendi imzasının bulunduğu belgeleri sundu. Ancak Gedson Fernandes bu imzaların kendisi tarafından atılmadığını César Boaventura'nın bu imzaları taklit ettiğini söyledi.

WEST HAM'A GİTMESİNİ SÖYLEMİŞ

Gedson Fernandes, 2019-2020 yılında Benfica'dan Tottenham'a kiralanmak üzereyken César Boaventura'nın daha fazla para kazandırmak için West Ham United ile görüştüğünü ancak kendisinin bu teklifi direkt olarak reddettiğini ve Jose Mourinho ile çalışmak istediğini de söyledi.

Paulo Futre'nin de dahil olduğu oturumda, bir finans müdürü, bir emlakçı iş kadını ve Boaventura'nın 12 ila 19 yaşları arasındaki genç oyunculardan oluşan ajansla bağlantısı olduğu iddia edilen bir profesyonel arkadaşı ve normal bir arkadaşı da dahil olmak üzere başka tanıklar da vardı.

Duruşma, César Boaventura'nın ilk kez mahkemede ifade vereceği 30 Kasım Perşembe günü devam edecek.

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