Gedson Fernandes için 35 milyon euro

İtalyan kulüplerinden Lazio'nun, Gedson Fernandes ısrarı sürüyor.

Lazio'nun orta sahasında uzun yıllardır forma giyen Milinkovic'in ayrılacağı haberleri sonrasında Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'in ismi gazetelerin manşetlerinden düşmüyor.

35 MİLYON EURO

Çizme temsilcisinin, 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı haftalardır La Gazzetta dello Sport'ta yer alırken Beşiktaş cehpesinin, "35 milyon Euro'dan aşağı olmaz" dediği iddia edildi.

Bilindiği üzere Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'ya 6 milyon Euro ödeyerek almıştı. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın yarısını Portekiz kulübüne verecek.

36 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.