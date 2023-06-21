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Spor

Gedson Fernandes için rekor bonservis! Resmen duyurdular

Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes için belirlenen bonservis rakamı belli oldu. Beşiktaş Kulübü yıldız oyuncusu Gedson Fernandes için rekor bonservis bedeli istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Haziran 2023 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Gedson Fernandes için rekor bonservis! Resmen duyurdular
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Beşiktaş'ın geçen sezon bonservisini aldığı Gedson Fernandes için istediği bonservis bedeli belli oldu. Siyah beyazlı ekip Gedson Fernandes'i istediği paraya satabilirse Süper Lig rekorunu kıracak.

GEDSON FERNANDES İÇİN 25-30 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'un haberine göre; bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Portekizli süper yıldız Gedson Fernandes için kulübü Beşiktaş, yaklaşık 25-30 milyon euro bandında bir ücret talep ediyor.

DÜŞÜK TALEPLER KABUL EDİLMEYECEK

Beşiktaş yönetiminin bu ücretin altında yapılacak herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Yıldız isimin piyasası olan bir oyuncu olması ve Beşiktaş'ta bu sezon özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte gösterdiği çıkış nedeniyle Avrupa'dan birçok kulübün de yıldız oyuncu için harekete geçeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli yıldız Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu bu müsabakalarda takımına 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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