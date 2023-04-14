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Spor

Gedson Fernandes için tam 13 milyon euro!

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için İtalya ve İngiltere'den 5 talip var.

14 Nisan 2023 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Gedson Fernandes için tam 13 milyon euro!
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Beşiktaş'a Benfica'dan transfer olan Gedson Fernandes için yeni transfer iddiası ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusunu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Portekizli oyuncuya İtalya ve İngiltere'den 5 farklı kulübün ilgisi bulunuyor.

İtalyan basını, Roma ve Lazio'nun Gedson için ciddi adaylar olduğunu iddia etti.

BBC'de yer alan habere göre ise; Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace, Gedson Fernandes için ciddi adaylar arasında yer alıyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; bu oyuncunun satışından Beşiktaş'ın 13 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği, görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Beşiktaş, Gedson'un satışını tamamlarsa, anlaşma gereği oyuncudan alacağı paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek.

Çünkü Portekiz ekibi ile yapılan anlaşma bir sonraki satıştan gelecek paranın yüzde 50-50 bölüşülmesini içeriyor.

Siyah-Beyazlı ekiple 1 yılı opsiyonlu, 5 senelik anlaşma imzalayan Gedson, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da tamamladı ve bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta, 5 asistlik skor katkısında bulundu.

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