Gedson Fernandes, İtalya yolcusu!





Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın yıldızını istediği öne sürüldü. Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan ve zirve inadını sürdüren Siyah-Beyazlıların 24 yaşındaki futbolcusu, bonservis rekorunu da kırabilir. Jose Mourinho önderliğindeki Roma'nın başarılı oyuncu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken gözler bir yandan da kadrodaki isimlere gelecek tekliflere çevrildi. İddiaya göre Jose Mourinho, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna kancayı taktı.

JOSE MOURINHO İSTİYOR İDDİASI

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın Gedson Fernandes için harekete geçtiği öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre Roma, başarılı oyuncu için sezon sonunda Beşiktaş'a resmi teklifini iletecek.

TRANSFER BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇEBİLİR

Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes'le ilgili NTV'ye açıklama yapmış ve en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediklerini dile getirmişti. Gedson Fernandes transferinin bu rakamın üzerinde gerçekleşmesi durumunda kulüp tarihinin rekoru da kırılabilir.

An itibarıyla Beşiktaş'ta en yüksek bedelli transfer satışı rekoru 22,5 milyon Euro ile Cenk Tosun'a ait.