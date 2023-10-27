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Spor

Gedson Fernandes: İyi değiliz

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Bodo/Glimt karşılaşması sonrası konuştu.

27 Ekim 2023 Cuma 00:25 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: İyi değiliz
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Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Gedson Fernandes, Bodo/Glimt deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası konuştu.

Gedson Fernandes, "Zor bir maçtan sonra konuşmak çok zor. Mağlubiyetten sonra kelimeler zor. Böyle olmamalı. Avrupa'da böyle kötü oynayıp kaybetmemeliyiz. Başımızı öne eğmeden toparlanmak zorundayız." dedi.

Portekizli futbolcu, sözlerine, "İnişler çıkışlar hep yaşanıyor. İniş değil kötü gidiyoruz. Hakkında konuşmak zor. İyi değiliz. Yapmak zorunda olduğumuz şey belli. Çalışmaya devam etmek ve çalışarak bir şeyleri değiştirmek zorundayız." diye devam etti.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar 1-0 kaybeder, eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar, şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia, biz buradan kalkmasını biliriz." sözlerini sarf etti.

Gedson Fernandes, son olarak, "Zeminin oyunla alakası yok. Biz büyük takımız. Çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

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