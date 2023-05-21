Gedson Fernandes: İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık

Beşiktaşlı başarılı futbolcu Gedson Fernandes, Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Başarılı oyuncu Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak hedefimizdi. Hedefimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok iyi oynadık. Gol atmak mutluluk verici. Kollektif oynayarak kazanmak çok önemliydi." dedi.

Ayrıca, "Maça çok konsantre başlamadık aslında. Bu konsantrasyon kaybıyla kötü başladık. Şu farkındalığa vardık, kazanmaya ve 3 puana gelmiştik. Çok az maç kaldı. Hedefe yürüyeceğiz. İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık." ifadelerini kullandı.