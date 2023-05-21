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Spor

Gedson Fernandes: İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gedson Fernandes maç sonu açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık
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Beşiktaşlı başarılı futbolcu Gedson Fernandes, Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Başarılı oyuncu Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak hedefimizdi. Hedefimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok iyi oynadık. Gol atmak mutluluk verici. Kollektif oynayarak kazanmak çok önemliydi." dedi.

Ayrıca, "Maça çok konsantre başlamadık aslında. Bu konsantrasyon kaybıyla kötü başladık. Şu farkındalığa vardık, kazanmaya ve 3 puana gelmiştik. Çok az maç kaldı. Hedefe yürüyeceğiz. İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

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