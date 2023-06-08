Gedson Fernandes, Konyaspor'u boş geçmedi

6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor filelerini de sarsarak üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı.
Gedson Fernandes böylelikle kariyerinde ilk kez peş peşe 3 hafta gol atmayı başardı.
Beşiktaşlı oyuncu, siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Adana Demirspor maçında takımını 2-1 öne geçiren golü atarken, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıyan golleri kaydetti.
GOL SEVİNCİ ATİBA'YLA KUTLANDI
Beşiktaşlı futbolcular, Gedson Fernandes'in attığı ilk golün sevincini, Konyaspor maçının ardından 10 yıllık Beşiktaş kariyerine nokta koyacak Atiba Hutchinson'la yaşadı.
Golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koşan siyah-beyazlı futbolcular, Atiba'ya sarılarak golü kutladı.