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Spor

Gedson Fernandes: Ligi 2. sırada bitirmek istiyoruz

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: Ligi 2. sırada bitirmek istiyoruz
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Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Kasımpaşa'yı mağlup ettikleri maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Hedefimiz şampiyonluktu, ama olmadı. Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştirdik. Ligi ikinci sırada bitirme hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Takım oyunana değinen başarılı oyuncu, "Takım olarak oynadığımız zaman çok daha işler kolay oluyor. Bireysel oynarsak, işler kolay olmayacak. Beraber oynayarak daha iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz ve öyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes ayrıca, "Bu sezon bitmedi, kazanıp en iyi yerde bitireceğiz. Önümüzdeki sezonu göreceğiz." diye konuştu.

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