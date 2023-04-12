Gedson Fernandes: Önemli olan birliktelik göstermekti

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid ile oynadığı depremzedelere destek maçında ilk golü atan Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir değerlendirme yapan Gedson, şu sözleri kullandı;

"Skor önemli değildi bugün. Önemli olan birliktelik göstermekti. Ne kadar yardım edersek edelim yeterli olmayacak ama umarım bugün toplanan yardımlar oradaki insanların işine yarayacak şekilde kullanılır"

Gedson Fernandes 2022 sezonun başında Portekiz'in Benfica takımından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Gedson Fernandes bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 29 resmi maçta 5 gol pası yaparak skora katkı sağladı.