Gedson Fernandes transferi bitti! Hayırlı olsun

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için Portekizli yıldızla anlaşma sağladı. Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için sürpriz bir karar aldı. Genç futbolcunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

GEDSON FERNANDES'İN MAAŞINA İYİLEŞTİRME

Portekizli futbolcunun maaşına da iyileştirme yapılarak 1.2 milyon Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Gedson , 4 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

ÇEBİ: "TARİHE GEÇECEKTİR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes için şu sözleri kullandı;

"Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum"

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Portekizli yıldız oyuncu, 3 gol ve 6 asist ile oynadı.