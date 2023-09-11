İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8818
  • EURO
    28,9045
  • ALTIN
    1661.21
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gedson Fernandes transferi bitti! Hayırlı olsun
Spor

Gedson Fernandes transferi bitti! Hayırlı olsun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir programda siyah-beyazlıların yıldız ismi Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzatıldığını açıkladı. Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, 1 yıl daha siyah-beyazlı ekipte forma giyecek. İşte detaylar...

11 Eylül 2023 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Gedson Fernandes transferi bitti! Hayırlı olsun
ABONE OL

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için Portekizli yıldızla anlaşma sağladı. Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için sürpriz bir karar aldı. Genç futbolcunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

GEDSON FERNANDES'İN MAAŞINA İYİLEŞTİRME

Portekizli futbolcunun maaşına da iyileştirme yapılarak 1.2 milyon Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Gedson , 4 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

ÇEBİ: "TARİHE GEÇECEKTİR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes için şu sözleri kullandı;

"Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum"

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Portekizli yıldız oyuncu, 3 gol ve 6 asist ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.