Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un son durumları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'in son durumu ile ilgili açıklama geldi.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gedson'un MR temiz çıktı Kayseri'de oynayabilecek durumda. Cenk Tosun'un ağrıları halen var durumu son antrenmanda belli olacak.

CENK TOSUN'UN PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol attı, 2 de asist yaptı.

GEDSON FERNADES'İN PERFORMANSI

Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli. 4 asiste imza attı.