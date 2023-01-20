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Spor

Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un son durumları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupa'sı son 16 turunda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un sakatlıkları korkutmuştu. Son durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşıldı. İşte detaylar...

A Spor20 Ocak 2023 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un son durumları belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'in son durumu ile ilgili açıklama geldi.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gedson'un MR temiz çıktı Kayseri'de oynayabilecek durumda. Cenk Tosun'un ağrıları halen var durumu son antrenmanda belli olacak.

CENK TOSUN'UN PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol attı, 2 de asist yaptı.

GEDSON FERNADES'İN PERFORMANSI

Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli. 4 asiste imza attı.

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