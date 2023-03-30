Gedson Fernandes'e Çizme'den talip!

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'in, Lazio'nun transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

ADAYLARDAN BİRİ GEDSON FERNANDES

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, orta saha transferi için birçok ismi takip eden Lazio'da adaylardan biri de Gedson Fernandes.

MILAN DA İLGİLENMİŞTİ

Portekizli orta saha oyuncusunun Benfica'da parlak bir geçmişe sahip olduğu ve o dönem Milan'ın da transfer hedefi olduğu hatırlatıldı.

GEDSON'UN ÖZELLİKLERİ

Gedson'un hem oyun kurucu hem de orta saha olarak oynayabildiği, iki cezası sahası arası oyuncu olmasına rağmen önemli bir tekniğe sahip olduğu kaydedildi.

DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

24 yaşındaki futbolcunun bu özelliklerilye, Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin aradığı profile uyduğu belirtildi. Gedson'un bu nedenle önümüzdeki dönemde daha yakından takip edileceği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, anlaşma gereği Portekizli futbolcunun bonservisinden elde edilecek gelirin yüzde 50'sini Benfica'ya verecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş'ta bu sezon 27 maça çıkan Gedson Fernandes, takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.