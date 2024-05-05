Gedson Fernandes'e Rusya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta son dönemde beklenin performansı sergileyemeyen Gedson Fernandes'e Rusya'dan teklif geldiği ifade edildi.

12 MİLYONA RET

Portekizli oyuncu için Rusya'dan gelen 12 milyon euro'luk teklif için yönetim kurulunda "kabul edilmeli" görüşü hakim olsa da; Portekizli oyuncudan kasaya girecek rakamı %50'si Benfica'ya gidecek.

Ancak bu durumda siyah-beyazlılar, 2022'de 6 milyon euro'ya aldıkları Gedson'dan bir kar elde edemeyecek. Yönetimin Gedson için Arap yarımadasından daha yüksek teklif beklediği belirtildi.

41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.