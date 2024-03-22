Gedson Fernandes'in form düşüklüğünün nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş'ta performans düşüşü yaşayan Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli yıldız, devre arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken üzüntüsünün performansına yansımasına engel olamadı ve canını sıkan konuyla ilgili görüşlerini net bir şekilde dile getirdi.

PERFORMANSINI DÜŞÜREN ÜZÜNTÜNÜN NEDENİ

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, sezonun ilk bölümünde takımını taşıyan isim olmuştu. Portekizli orta saha oyuncusu, özellikle devre arası transfer döneminde büyük bir düşüş yaşamıştı. Gedson'un yaşadığı performans düşüklüğünün konusu ise büyük merak konusu oldu. Portekizli yıldızın performansını düşüren üzüntünün asıl nedeni belli oldu.

AL-MUSRATI' SÖZLERİ

25 yaşındaki futbolcu, yıllık ücretler konusunda rahatsız olduğunu belirtti. Yıldız oyuncu, özellikle Al-Musrati'nin yıllık 2.7 milyon Euro net ücret kazandığını öğrendikten sonra bir hayli moralini bozdu. Gedson, "Geçtiğimiz eylül ayında 500 bin Euro iyileştirme ile 1.7 milyon Euro yıllık ücretim var. Ara dönemde takıma katılan birine bunun iki katını verip, daha iyi performans beklemek hayal kırıklığı yarattı" şeklinde görüş bildirdi.

YERLİLER DE MEMNUN DEĞİL

Bu arada ücret konusunda şikayet eden oyuncu, sadece Gedson Fernandes değil. Takım içinde oyuncular arasındaki bu ücret dengesizliği üst seviyeye ulaşmış durumda. Benzer şekilde sözleşmesi biten Cenk ve Salih'in de ödemeleri TL bazında olduğu için kur farkındaki dengesizlikten ötürü yerli oyuncular, mevcut durumdan memnun değil.

ARAT SAVUNMUŞTU

Özellikle futbol yaşantısı boyunca kiralık ve satılık olarak tüm transferleri bedelsiz olan Al-Musrati'nin açıklanan maliyeti de dudak uçaklatmıştı. Beşiktaş, oyuncuya yarım sezon için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 11 milyon Euro satın alma opsiyonu ödemişti. Yıllık maaşı da 2.7 milyon Euro olan Libyalı oyuncunun, maliyeti 15 milyon Euro'yu buluyor. Başkan Hasan Arat ise son divan toplantısında transferi savunup, "Portekiz ve Avrupa'nın önemli kulüpleri kendisini istiyordu. Bizi tercih etti" demişti.