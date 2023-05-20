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Spor

Gedson Fernandes'in talipleri artıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç yıldızı Gedson Fernandes'in talipleri artıyor. İtalyan ekibi Lazio ve Hollanda takımı PSV'nin Portekizli oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Gedson Fernandes'in talipleri artıyor
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Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Gedson Fernandes'e talipler çoğalıyor. İtalyan kulübü Lazio'nun Gedson Fernandes için 20, PSV'nin ise 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni olan Gedson Fernandes, sezon sonu yaklaşırken Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Portekizli yıldızla İtalya'dan Lazio, Hollanda'dan PSV Eindhoven'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Oyuncuya karşılık Lazio'nun 20, PSV'nin ise 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, başarılı orta sahayı 1 sezon daha takımda tutmaya kararlı.

İKİ KULVARDAKİ PERFORMANSIYLA DEĞERİNİ ARTIRIR

6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan transfer edilen yıldız ismin sonraki satışından %50 pay yine Portekiz ekibine gidecek.

Dolayısıyla bahsedilen bonservisler Beşiktaş'ın kasasına sadece 3-4 milyon Euro kâr koymasını sağlayacak.

Siyah-beyazlı yönetim ise bu rakam için Gedson'dan vazgeçmeyecek. Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da daha iyi performans göstererek değerini artıracağına inandığı 24 yaşındaki futbolcu ile yoluna devam edecek.

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