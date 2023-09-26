Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş'ın Club Brugge'le oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, ağrılarının bulunması sebebiyle Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı. Başarılı futbolcunun, ilk belirlemelere göre sahalardan uzun süre ayrı kalabileceği iddia edilse de dün Kara Kartal'a müjdeli haber geldi.

İLK 11'E DÖNÜYOR

Portekizli orta saha, Adana Demirspor mücadelesi için yapılan antrenmanda yer aldı. Yıldız isim, 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakada ilk 11'deki yerine geri dönebilecek.

Gedson'un yokluğunda Kayserispor savunmasını geçmekte zorlanan teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'u Amir ve Salih'le beraber görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.