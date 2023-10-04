Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes, istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor.

Benfica altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha, Siyah-Beyazlılar'ın vazgeçilmez ismi haline geldi. Alman basınından Ruhr24, Gedson için övgüyle bahsederek Borussia Dortmund ve Mönchengladbach'ın Portekizli oyuncuyu izlediğini bildirdi.

Haberde şu bilgiler yer aldı:

"24'lük yıldız orta saha İstanbul'da şu sıralar başarılarıyla ortalığı karıştırıyor. Dortmund Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Fernandes, şu anda Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu konumunda. Takımının oyunundaki ipleri elinde tutuyor.

Ancak Portekizli yıldız için plan yapan tek takım Borussia Dortmund değil. Monchengladbach ve İspanya ekibi Atletico Madrid de Gedson için yarışa hazır. Ocak ayında Fernandes için Türk kulübü ile temaslar kurulabilir. Gedson Fernandes geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Ancak henüz kulüpten herhangi bir gelişme olmadı.

Gedson Fernandes'i çevreleyen durum zaten tamamen basit değil. Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz günlerde oyuncuyu mutlaka takımda tutmak istediklerini vurguladı. Fakat yaz ayına kadar yıldız orta sahanın değeri daha da yükselebilir."

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 36 maçta 2 bin 856 dakika süre aldı. Bu süreçte 3 gol, 7 asistle katkı veren genç yıldız, orta sahadaki performansıyla İspanyol ekibi Atletico Madrid'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu sezon ise şu ana kadar 11 maça çıkan Gedson 1 gol, 2 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile ilgilenen birçok kulüp olsa da 20 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak. Çünkü sözleşmeye göre; oyuncudan elde edilecek olan bonservis bedelinin yarısı eski kulübü Benfica'ya verilecek.

47 MAÇTA 4 GOL ATTI

Gedson, Beşiktaş forması altında çıktığı 47 resmi maçta 3 bin 844 dakika sahada kaldı. Portekizli orta saha, bu süre içinde 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu 8 sarı kart gördü.