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Spor

Gedson: Mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeliyiz

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes, 3-2 kaybedilen Antalyaspor karşılaşması sonrası demeçlerde bulundu. Yıldız oyuncu rakibin maçı daha çok istediğine vurgu yaparken, 'Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız.' yorumunda bulundu.

AA5 Kasım 2023 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Gedson: Mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeliyiz
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Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Gedson Fernandes, açıklama yaptı.

"KABUL ETMESİ ZOR"

Gedson yaptığı açıklamada, "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Gedson ayrıca, "Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz." ifadelerini kullandı.

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