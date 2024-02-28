Gedson ve Muçi'den galibiyet yorumları

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Ernest Muçi ve Gedson Fernandes, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ERNEST MUÇİ

Yarı finale çıkmaları ve Galatasaray derbisi hakkında konuşan Muçi, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İşimizi yaptık, yarı finaldeyiz. Ama bu da geçti. Pazar günü bizim için ve taraftarımız için önemli bir maç var. Umuyorum taraftarı mutlu eder ve o maçı kazanırız" dedi.

Derbiyi beklediğini söyleyen Muçi, "Kendi aramızda konuşmalar oluyor. Bu harika atmosferden bahsediyor herkes. Ben de oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok önemli bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GEDSON FERNANDES

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Gedson Fernandes şu açıklamaları yaptı:

"Bu kupada hedefimiz var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama dediğim gibi hedefimiz kupayı kazanmak."