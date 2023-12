Gekas: Fatih Terim'in kim olduğunu söylemeye gerek yok

Son olarak Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, 13 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Galatasaray ve A Milli Futbol Takımımızla birçok başarıya imza atan 70 yaşındaki teknik adam, yeni serüvenine 'merhaba' dedi ve takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Yunanistan Süper Ligi'nde 35 puanla PAOK zirvede otururken Panathinaikos 34 puanla takibini sürdürüyor. Fatih Terim'in yeni ve sürpriz takımındaki yönetimi merak konusu olurken bir dönem Panathinaikos'ta görev alan teknik direktör Giannis Anastasiou ile eski futbolcu Theofanis Gekas, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giannis Anastasiou'nun sözleri şöyle;

"FATİH TERİM'İN HARİKA BİR KİŞİLİĞİ VAR. ZORLU BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

"Fatih Terim'in, kesinlikle harika bir kişiliğe sahip olduğuna inanıyorum. Galatasaray ile birçok kupa kazandı ve Türkiye Milli Takımı'nda da başarılı oldu. Ayrıca İtalya'da büyük kulüplerde çalışarak uluslararası deneyime sahip oldu. Bu da onun üst düzey bir antrenör olduğu anlamına geliyor. Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde PAOK'un 1 puan gerisinde. Bu da şampiyonluk için her şeyin mümkün olduğu anlamına geliyor. Fatih Terim, tabii ki tamamen yeni bir ortamda ve yeni oyuncularla çalışacak. Onun için kesinlikle yeni bir rekabet ve zorlu bir meydan okuma olacak. Bekleyelim ve görelim. Fatih Terim, Galatasaray'da büyük başarılara imza attı ve bunca yıldır en iyi oyuncuları çalıştırdı. Aynı zamanda da başarılar elde etti. Her zaman baskın bir antrenörlük tarzı vardı. Kişiliği ile kesinlikle her takım üzerinde etkisi olacaktır ancak ülke, kültür ve günlük rutini değiştirmek anında sonuç almak için çok önemlidir. Panathinaikos için özellikle ocak ayı çok önemli. Çünkü takımın çeşitli kulvarlarda çok önemli maçları var."

Gekas'ın Fatih Terim yorumları ise şu şekilde;

GEKAS: "YUNANİSTAN SÜPER LİGİ'Nİ KAZANABİLECEK POTANSİYELE SAHİPLER"

"Teknik direktör Fatih Terim'in kim olduğunu söylemeye gerek yok. Bence hem antrenör hem de kişilik olarak tüm Türkiye için önemli bir insan. Türkiye'deki herkesin olduğu gibi ve benim de ona hem antrenör hem de insan olarak büyük saygım var. Panathinaikos, şu anda ligde ikinci sırada. Bence bazı futbolcular transfer edilirse Yunanistan Süper Ligi'ni kazanabilecek potansiyele sahipler. Fatih Terim, büyük takımlarda çok fazla tecrübe edindi. Ayrıca Galatasaray ile 8 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandı. Bunların takıma hem kişilik hem de isim olarak Panathinaikos'a başka bir boyut kazandıracağını düşünüyorum.

"TERİM'İN PANATHINAIKOS TAKIM KARAKTERİNE BÜRÜNMESİ GEREK"

Teknik direktör Fatih Terim'in, kulüplerin ve milli takımın her kademesinde sahip olduğu büyük deneyimi var. Ayrıca Türkiye'de taşıdığı bir isim ve tüm futbol dünyasının ona karşı duyduğu büyük bir saygı var. Bir antrenör olarak çok güçlü bir karakter ve büyük bir isim. Ancak Fatih Terim'in, Panathinaikos takımının karakterine bürünmesi gerekiyor. Çünkü Panathinaikos, büyük beklentileri olan büyük bir takım. Teknik direktör Fatih Terim'e başarılar diliyorum."