UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maça yaptığı hamleler gündemden düşmüyor.

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Krunic, Zajc ve Cengiz Ünder değişiklikleri tartışma konusu olurken, deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa da gelecek sezon takımın başında olmayacağını iddia etti.

İsmail Kartal'ın, taraftarın kendisini yetersiz bulduğu duygusunu aklına yerleştirdiğini iddia edildi.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan İsmail Kartal; 40 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

62 yaşındaki teknik adam bu sezon maç başına 2.4 puan ortalaması yakaladı.