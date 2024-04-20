İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geleceği konuşulmaya başlandı! İşte İsmail Kartal için sürpriz iddia
Spor

Geleceği konuşulmaya başlandı! İşte İsmail Kartal için sürpriz iddia

Olympiakos karşısında yaptığı hatalı değişikliklerle Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Deneyimli çalıştırıcı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

20 Nisan 2024 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Geleceği konuşulmaya başlandı! İşte İsmail Kartal için sürpriz iddia
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maça yaptığı hamleler gündemden düşmüyor.

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Krunic, Zajc ve Cengiz Ünder değişiklikleri tartışma konusu olurken, deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa da gelecek sezon takımın başında olmayacağını iddia etti.

İsmail Kartal'ın, taraftarın kendisini yetersiz bulduğu duygusunu aklına yerleştirdiğini iddia edildi.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan İsmail Kartal; 40 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

62 yaşındaki teknik adam bu sezon maç başına 2.4 puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.