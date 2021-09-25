İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2021 Cumartesi / 18 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gelibolu Maratonu'nda 11 ülkeden 2 bin 500 sporcu koşacak
Spor

Gelibolu Maratonu'nda 11 ülkeden 2 bin 500 sporcu koşacak

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak.

25 Eylül 2021 Cumartesi 21:19 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 21:19
ABONE OL

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 'Pes Etmeyenlerin İzinde' mottosu ile gerçekleşecek. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun bu akşam düzenlenen basın toplantısına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TURSET Proje Yönetimi Genel Koordinatörü Özgür Emeklioğlu katıldı. 26 Eylül Pazar Günü saat 09.00'da Kilitbahir Kalesi önünden başlayacak olan Uluslararası Gelibolu Maratonu, 10 kilometre, 25 kilometre ve 42 kilometre yanı sıra, 1915 metre Saygı Koşusu şeklinde 4 parkurda koşulacak. Maratona, 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak.

Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun ödül töreni ise, saat 13.30'da Namazgah Tabyası'nda yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.