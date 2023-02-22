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Spor

Geliri depremzedelere bağışlanacak maçın galibi Zonguldak Kömürspor

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Karabük İdmanyurdu'nu dostluk maçında konuk etti. Ev sahibi takımın 2-1 galip ayrıldığı müsabakadan elde edilen gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Geliri depremzedelere bağışlanacak maçın galibi Zonguldak Kömürspor
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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem afetinin ardından TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, sahasında Karabük İdmanyurduspor ile karşılaştı. İlk maç Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynandı. Müsabakayı ise Zonguldak B Klasman Hakemi Eren Gökmen yönetti.

Müsabakanın 6. dakikasında Kaan'ın attığı golle misafir takım 1-0 öne geçti. Zonguldak Kömürspor; maçın 49. ve 65. dakikalarında Mevlüt Çelik'in attığı gollerle 2-1 üstünlüğü sağladı. Müsabaka ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Çok sayıda vatandaş 50 TL'den satılan biletleri satın alarak deprem afetinin yaşandığı bölgeye destek oldu. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra il protokolü de maçı tribünden seyretti.

Dostluk maçının ikincisi ise Karabük İdmanyurdu'nun ev sahipliğinde 26 Şubat'ta Karabük'te oynanacak.

  • Zonguldak Kömürspor
  • Karabük İdmanyurdu
  • depremzede

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