Fenerbahçe'de transfer şova devam ediyor...

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan sarı lacivertliler, şimdi de Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti.

28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.

Livakovic, Zagreb'in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul'a gelecek.

4+1 YILLIK İMZALANACAK

Hırvat kaleci en geç cuma gününe kadar resmi Fenerbahçe ile resmi imzayı atacak.

28 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.