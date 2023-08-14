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Spor

Geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe, Dominik Livakovic için geri sayıma başladı

9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hırvat file bekçisi Livakovic'de mutlu sona çok yaklaştı. İşte detaylar...

Fotomaç14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe, Dominik Livakovic için geri sayıma başladı
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Fenerbahçe'de transfer şova devam ediyor...

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan sarı lacivertliler, şimdi de Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti.

28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.

Livakovic, Zagreb'in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul'a gelecek.

4+1 YILLIK İMZALANACAK

Hırvat kaleci en geç cuma gününe kadar resmi Fenerbahçe ile resmi imzayı atacak.

28 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.

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