Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Yasir Boz'a dünya devleri talip oldu.

YİNE REAL MADRID

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Yasir Boz'u da gündemine aldı.

"DEV ÜCRETİ GÖZDEN ÇIKARMALILAR"

Haberde; "Fenerbahçe altyapısı harika yetenekler çıkarmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılırken Yasir Boz için, "Avrupa devleri, onu küçüklük takımından ayırabilmek için büyük paraları gözden çıkarmak zorunda" yazıldı.

BRIGHTON DA İSTİYOR

Ayrıca haberde Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın da Yasir ile ilgilendiği belirtilirken, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde önemli rol oynayan menajer Christophe Henrotay'ın bu transferde de Real Madrid'i bir adım öne taşıdığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol kanat, bu sezon U19 liginde çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.