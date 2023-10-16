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Spor

Genç yıldız için geliyorlar! Real Madrid yine Fenerbahçe'nin kapısında

Real Madrid'in kulüp başkanı Florentino Perez, bir kere daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, 16 yaşındaki genç yetenek Yasir Boz için sarı lacivertlilerle görüşme gerçekleştirecek.

16 Ekim 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Genç yıldız için geliyorlar! Real Madrid yine Fenerbahçe'nin kapısında
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Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Yasir Boz'a dünya devleri talip oldu.

YİNE REAL MADRID

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Yasir Boz'u da gündemine aldı.

"DEV ÜCRETİ GÖZDEN ÇIKARMALILAR"

Haberde; "Fenerbahçe altyapısı harika yetenekler çıkarmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılırken Yasir Boz için, "Avrupa devleri, onu küçüklük takımından ayırabilmek için büyük paraları gözden çıkarmak zorunda" yazıldı.

BRIGHTON DA İSTİYOR

Ayrıca haberde Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın da Yasir ile ilgilendiği belirtilirken, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde önemli rol oynayan menajer Christophe Henrotay'ın bu transferde de Real Madrid'i bir adım öne taşıdığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol kanat, bu sezon U19 liginde çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.

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