İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0994
  • EURO
    28,5727
  • ALTIN
    1602.57
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in yıldız olacağı belliydi
Spor

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in yıldız olacağı belliydi

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, bir dönem Gençlerbirliği altyapısında da forma giyen Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hakkında konuştu.

7 Temmuz 2023 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in yıldız olacağı belliydi
ABONE OL

Arda'nın bir yıldız olacağının küçük yaşta belli olduğunu söyleyen Akdaş; "Arda Güler'in böyle bir star olacağı belliydi. İlk başlarda fiziği biraz zayıftı ama şimdi kuvvetlendi. Real Madrid'de çok büyük işler yapacak. Arda'nın Türk futbolunu çok iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum." dedi.

Gençlerbirliği altyapısında Arda gibi daha çok oyuncu olduğunu söyleyen Akdaş; "Bizde Arda gibi çok fazla oyuncu var. Onlar da inşallah zamanı gelince piyasaya çıkacaklar." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN HENÜZ PARAMIZI ALAMADIK"

Arda'nın bonservisinin %20'sini geride kalan sezon yapılan görüşmeler ve varılan anlaşma sonucu Fenerbahçe'ye veren Gençlerbirliği'nde başkan Niyazi Akdaş, hem bu anlaşmayla ilgili konuştu hem de Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden yetiştirme bedeli alacaklarını söyledi.

Biz daha paramızı alamadık Fenerbahçe'den. Arda için Fenerbahçe'den 45 milyon TL alacağız demiştik. O zaman bu paranın karşılığı 2.5 milyon euro'ydu. Ama şimdi tabii kur farkı oldu. 1 milyon 300 bin eurosunu aldık. 200 bin Euro daha 4 genç futbolcu karşılığında aldık. Onları daha yollamadık ama belki onları geri alırım. Fenerbahçe Kulübü'nün taahhüdü buydu. Bunun üzerindeki para da yaklaşık 15 milyon TL Koç Grubu'ndan gelecekti ama 3'te 1'i geldi. Tabii bu arada kurlar da arttı.

"YETİŞTİRME PAYI ALACAĞIZ"

Arda'nın Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacağız. FIFA kuralları çerçevesinde Arda Güler'in 23 yaşına kadarki her transferinden yetiştirme payı alacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.