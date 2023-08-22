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Spor

Gençlerbirliği, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir gYayındaünlük iznin ardından başladı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 23:30 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
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Gençlerbirliği, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, Sakaryaspor ile yapılan maçta uzun süre görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın sonraki bölümünde pas çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, ardından dar alanda oyuna geçti. Günün tek antrenmanı maksimum aerobik hız koşusuyla sona erdi.

Gençlerbirliği-Bodrum FK karşılaşması, 26 Ağustos Cumartesi günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.

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