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Spor

Gençlerbirliği, Bodrumspor engelini 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bodrumspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA28 Nisan 2023 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Bodrumspor engelini 2 golle geçti
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Alpay, Oğuz Kağan Çalışır

Gençlerbirliği: Angeler, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 74 Abdullah Durak), Buğra Çağıran (Dk. 90 İlker Karakaş), Muhammed Himmet Ertürk (Dk 90 Akabueze), Bangoura (Dk. 64 Atalay Gökçe), Doukara (Dk. 74 Erkan Eyibil)

Bodrumspor: Sousa, Cenk Şen (Dk 80 Eren Albayrak), Ali Aytemur (Dk. 85 Mert Çayır), Onur Akbay, Omar Imeri (Dk. 72 Orgill), Hakan Özmert (Dk. 81 Yekta Kurtuluş), Umar (Dk. 72 Celal Dumanlı), Samet Yalçın, Mohammed, Erdem Çetinkaya, Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 51 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 66 Doukara (Gençlerbirliği), Dk. 60 Hakan Özmert (Penaltıdan) (Bodrumspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 62 Angeler (Gençlerbirliği), Dk. 90+13 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Alperen Babacan, Dk. 58 Enes Keskin, Dk. 90+5 Atalay Gökçe, Dk. 90+14 Mete Kaan Demir (Gençlerbirliği), Dk. 45 Onur Akbay, Dk. 71 Samet Yalçın, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 90+12 Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)

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