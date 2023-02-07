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Spor

Gençlerbirliği, depremzedeler için seferber oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler için gönderilmek üzere yardım malzemesi topladı.

AA7 Şubat 2023 Salı 18:24 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, depremzedeler için seferber oldu
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Gençlerbirliği Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım malzemesi topladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten "Gönlümüz sizinle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak Kulüpler Birliği ve AFAD vasıtasıyla depremzedelere maddi yardımda bulunulurken, sosyal medyada örgütlenerek tek yürek olan taraftarlarımız da dernek binalarında yardım malzemelerini topladı. Taraftarlarımızın organizasyonuyla hazırlanan ihtiyaç malzemeleri; altyapı antrenörlerimiz, kulüp personelimiz, altyapı oyuncularımız ve taraftarlarımızın yardımıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi." denildi.

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