İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,778
  • EURO
    29,8945
  • ALTIN
    1696.32
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Gençlerbirliği, efsanesine veda etti!

Gençlerbirliği'nin efsane isimlerinden Tevfik Gülcan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

20 Temmuz 2023 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, efsanesine veda etti!
ABONE OL

Gençlerbirliği'nin efsanelerinden Tevfik Gülcan son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlerbirliği'nde farklı dönemlerde futbolculuk, kulüp müdürlüğü ve divan kurulu üyeliği yapan Tevfik Gülcan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

78 yaşında vefat eden "Küçük Tevfik" lakaplı Tevfik Gülcan için Karşıyaka Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personeli, merhum Tevfik Gülcan'ın ailesi, yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.

Tabutunun üzerinde Gençlerbirliği forması bulunan merhumun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.