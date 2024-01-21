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Spor

Gençlerbirliği evinde galip geldi, yarışa dahil oldu!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti ve play-off yarışına dahil oldu.

21 Ocak 2024 Pazar 21:18 - Güncelleme:
Gençlerbirliği evinde galip geldi, yarışa dahil oldu!
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 3-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Sakaryaspor, 56. dakikada Odise Roshi'nin golüyle öne geçti. Gençlerbirliği, 64. dakikada Aias Aosman'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Sakaryaspor, 68. dakikada Hasan Kılıç'ın gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

75. dakikada Yasin Güreler, 82. dakikada Mustapha Yatabare Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Sakaryaspor, 32 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise bu galibiyetle birlikte puanını 31'e yükseltti.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Bodrumspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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