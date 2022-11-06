İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
Spor

Gençlerbirliği galibiyeti unuttu

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin kazanamama serisi 9'a yükseldi.

6 Kasım 2022 Pazar 18:03 - Güncelleme:
Gençlerbirliği galibiyeti unuttu
ABONE OL

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Başkent ekibi, ligin 12. haftasında dün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde maça çıkan kırmızı-siyahlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Sahadan bir puanla ayrılan ve 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.

Ligde 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan başkent temsilcisi, 18. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği, ligde tek galibiyetini 2-1'lik skorla Dyorex Boluspor karşısında elde etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.