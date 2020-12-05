05 Aralık 2020 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:53

Süper Lig'in 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynana maçtan Başkent temsilcisi 2-1 galip ayırıldı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Berat Özdemir ve Candeias attı. Alanyaspor'un tek golünü atan Bakasetas, 90+5'te penaltı kaçırdı.

Alanya'nın hocası Çağdaş Atan 90+7'de kırmızı kart gördü. Genç teknik adam, gelecek hafta oynanacak olan Alanyaspor - Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.

40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

67. dakikada Gençlerbirliği’nde girdiği mücadeleden topu kaparak çıkan Soner Dikmen’in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Marafona’da kaldı.

75. dakikada kontra atak yakalayan Gençlerbirliği’nde Sio, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Candeias ile buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Marafona’nın sağından ağlara gönderen Candeias farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

83. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Alanyaspor’da topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlığı ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. 2-1

90+2. dakikada Alanyaspor’da sol kanatta Hasan Ayaroğlu’nun pasıyla buluşan Babacar’ın şutu, az farkla sağ taraftan dışarı çıktı.

90+4. dakikada VAR incelemesi sonucu Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas’ın penaltı vuruşunu kaleci Nordfelt kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xxx, Zargo xxx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 85 ?) Berat Ayberk Özdemir xxx (Murat Yıldırım dk. 78 xx), Mendoza xxx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz ?, dk. 85), Stancu xx (Gökhan Altıparmak dk. 63 xx)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Rahmetullah Berişbek, Sami, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet Gülay xx (Umut Güneş dk.87 ?), Siopis x (Efkan Bekiroğlu dk. 63 xx), Salih Uçan xx (Berkan İsmail Kutlu dk. 79 ?) Davidson xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 ?), Bakasetas xx, Mustafa Pektemek x (Adam Bareiro dk. 46 xx), Babacar x

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40), Candeias (dk. 75) (Gençlerbirliği), Bakasetas (dk. 83 pen.) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Polomat, Sio, Zargo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Bakasetas, Berkan İsmail Kutlu (Alanyaspor)