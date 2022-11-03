Gençlerbirliği Medet Coşkun'a emanet

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda 5 Kasım Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda oyuncular, daha sonra kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, günü açma-germe egzersizleriyle tamamladı.

Sakatlığını atlatan kaptan Muhammed Bayır, iki haftalık aradan sonra antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Antrenmana, İlker Karakaş sol ayak tarak kemiğindeki enfeksiyon nedeniyle katılmadı.

Manisa FK maçında sağ ayak ikinci parmağına darbe alan Gökhan Gül ise tedbir amaçlı çalışmalarda yer almazken, takımdan ayrı koşu yaptı.