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Spor

Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evinde hata yapmadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun son bölümünde sahasında topladığı puanlarla dikkati çekti.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
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Başkent ekibi, 36. hafta mücadelesinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek ligde kalma adına önemli galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, böylece iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evindeki kritik maçları kayıpsız geçti.

Ankara'daki son mağlubiyetini 23. haftada oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne karşı alan Gençlerbirliği, iç sahadaki son 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya 45 puanla 13. sırada giren kırmızı-siyahlılar, küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.

Ligin 37. haftasında küme düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, sezonu Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor ile Ankara'da yapacağı maçla tamamlayacak.

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