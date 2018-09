Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 6'da 6 peşinde

Süper Lig'de 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra geçen sezonun sonunda Spor Toto 1. Lig'e düşen başkent ekibi, Süper Lig hedefi için Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine de Erkan Sözeri'yi getirdi.

Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde kadro planlaması ve sezon öncesi hazırlıklarını yapan kırmızı-siyahlılar, sırasıyla Hatayspor (1-0), Altınordu (1-2), Eskişehirspor (5-0), Osmanlıspor (0-1) ve Tetiş Yapı Elazığspor'u (3-1) mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de elde ettiği 5 galibiyetle hanesine 15 puan yazdıran ve henüz sezonun 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, 22 Eylül Cumartesi günü 6. haftada deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

"Şampiyonluk hedefimiz var"

Gençlerbirliği'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli golcüsü Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Türkiye macerasına 14 yıl önce Fenerbahçe ile başlayan ve Beşiktaş dahil 3 farklı ligde giydiği 5 takımın formasıyla toplam 173 kez gol sevinci yaşayan Mert Nobre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gollerin değil takım galip gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karşılaşmalar golsüz eşitlikle devam ederken kaydettiği 3 golle bu sezon başkent ekibinin başarısına önemli katkı veren 37 yaşındaki Nobre, sezona çok iyi başladıklarını ancak istedikleri noktada tamamlamak için daha çok maç kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Kırmızı-siyahlı formayla 3 gol attığını hatırlatan Brezilya asıllı Türkiye vatandaşı futbolcu, "Sezonun sonuna daha çok maç var. Konuşmak için çok erken ama takım çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Ümraniyespor maçına ilişkin "Kolay değil." değerlendirmesi yapan Nobre, şöyle devam etti:

"Bu maçı da kazanarak 6'da 6 yapabiliriz. Bizim takım kaliteli. O nedenle saha, zemin bizim için çok önemli. Bizim sahamız maalesef çok iyi değil. Geçen hafta Eskişehir'de oynadık. Eskişehir evet biraz uzak, otobüsle gidiliyor ama bizim için saha önemli, oyunumuzu etkiliyor. Ümraniyespor ile zor bir maç oynayacağız. Rakip iyi takım. Bizim şampiyonluk hedefimiz var, rakip önemli değil inşallah 6'da 6 yaparız."

'Devre arasına kadar en az kayıp"

Başkent ekibinin genç defans oyuncusu Alper Uludağ da Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6'ya çıkarabileceklerini dile getirdi.

Tetiş Yapı Elazığspor'a attığı golden ziyade karşılaşma sonunda alınan 3 puanın önemli olduğunu vurgulayan Alper, "Sezon öncesi kimse böyle bir başlangıç beklemiyordu. Zor olacağı düşünülüyordu." diye konuştu,

Kırmızı-siyahlı takımın hedefini "6'da 6" şeklinde belirlemesinin normal olduğunu dile getiren Alper, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra maçtan maça bakacağız. Elimizden geleni yapacağız. Her maça 3 puan için çıkıp devre arasına kadar en az kayıpla girmeyi istiyoruz. Önce bu aşamayı yani ilk devreyi atlatalım sonrasına bakarız. Her şey çalışarak olacak. Biliyorsunuz geçen sezon çok kötü bir senaryo yaşandı. Anlatmaya gerek yok, zaten herkes her şeyi biliyor. Elimizden geleni yapıp bu sezon tekrar ait olduğumuz yere dönmek için çalışacağız."