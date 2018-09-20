Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 6'da 6 peşinde

Spor Toto Süper Lig'e duayen başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı ilk 5 maçı da kazanarak dikkatleri çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra geçen sezonun  sonunda Spor Toto 1. Lig'e düşen başkent ekibi, Süper Lig hedefi için Ümit  Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine de Erkan Sözeri'yi getirdi.

Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde kadro planlaması ve sezon öncesi hazırlıklarını  yapan kırmızı-siyahlılar, sırasıyla Hatayspor (1-0), Altınordu (1-2),  Eskişehirspor (5-0), Osmanlıspor (0-1) ve Tetiş Yapı Elazığspor'u (3-1) mağlup  etti.

Spor Toto 1. Lig'de elde ettiği 5 galibiyetle hanesine 15 puan  yazdıran ve henüz sezonun 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi,  22 Eylül Cumartesi günü 6. haftada deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

"Şampiyonluk hedefimiz var"

Gençlerbirliği'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli golcüsü  Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Türkiye macerasına 14 yıl önce Fenerbahçe ile başlayan ve Beşiktaş  dahil 3 farklı ligde giydiği 5 takımın formasıyla toplam 173 kez gol sevinci  yaşayan Mert Nobre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gollerin değil takım  galip gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karşılaşmalar golsüz eşitlikle devam ederken kaydettiği 3 golle bu  sezon başkent ekibinin başarısına önemli katkı veren 37 yaşındaki Nobre, sezona  çok iyi başladıklarını ancak istedikleri noktada tamamlamak için daha çok maç  kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Kırmızı-siyahlı formayla 3 gol attığını hatırlatan Brezilya asıllı  Türkiye vatandaşı futbolcu, "Sezonun sonuna daha çok maç var. Konuşmak için çok  erken ama takım çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Ümraniyespor maçına ilişkin "Kolay değil." değerlendirmesi yapan Nobre, şöyle devam etti:

"Bu maçı da kazanarak 6'da 6 yapabiliriz. Bizim takım kaliteli. O  nedenle saha, zemin bizim için çok önemli. Bizim sahamız maalesef çok iyi değil.  Geçen hafta Eskişehir'de oynadık. Eskişehir evet biraz uzak, otobüsle gidiliyor  ama bizim için saha önemli, oyunumuzu etkiliyor. Ümraniyespor ile zor bir maç  oynayacağız. Rakip iyi takım. Bizim şampiyonluk hedefimiz var, rakip önemli değil  inşallah 6'da 6 yaparız."

'Devre arasına kadar en az kayıp"

Başkent ekibinin genç defans oyuncusu Alper Uludağ da Ümraniyespor'u  mağlup ederek galibiyet serisini 6'ya çıkarabileceklerini dile getirdi.

Tetiş Yapı Elazığspor'a attığı golden ziyade karşılaşma sonunda alınan  3 puanın önemli olduğunu vurgulayan Alper, "Sezon öncesi kimse böyle bir  başlangıç beklemiyordu. Zor olacağı düşünülüyordu." diye konuştu,

Kırmızı-siyahlı takımın hedefini "6'da 6" şeklinde belirlemesinin  normal olduğunu dile getiren Alper, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra maçtan maça bakacağız. Elimizden geleni yapacağız.  Her maça 3 puan için çıkıp devre arasına kadar en az kayıpla girmeyi istiyoruz.  Önce bu aşamayı yani ilk devreyi atlatalım sonrasına bakarız. Her şey çalışarak  olacak. Biliyorsunuz geçen sezon çok kötü bir senaryo yaşandı. Anlatmaya gerek  yok, zaten herkes her şeyi biliyor. Elimizden geleni yapıp bu sezon tekrar ait  olduğumuz yere dönmek için çalışacağız."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA