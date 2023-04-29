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Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Bodrumspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Gençlerbirliği'nin başarılı teknik direktörü Sinan Kaloğlu maç sonu açılamalarda bulundu.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandı
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrumspor galibiyetinin ardından, "Uzatmalarla birlikte 45 dakika 10 kişi oynayan takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu. Bugünkü mücadelenin bir inancın, bir hırsın, bir zaferin ürünü olduğunu söyleyen Kaloğlu, "Stratejik anlamda rakibin geriden oyun kurmasını engelleyerek bire bir eşleşmelerle uzun topa zorladık. Çok pozisyon vermedik. Yakaladığımız birkaç pozisyonu ilk yarıda atabilirdik. Maçın şekli de değişebilirdi. Bu büyük stresi ilk yarıda atacağımız gollerle yaşamayabilirdik. Çocukların üzerinde büyük bir stres var. Bu galibiyetler, inanılmaz bir moral, bir motivasyon oluyor. Uzatmalarla birlikte 45 dakika 10 kişi oynayan takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Tüm gelen taraftarlara son dakikaya kadar bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Oyuncularımızın hepsiyle de tek tek gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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