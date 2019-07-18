Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi renklerine bağladı
Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti.
Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı.
(AA)
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