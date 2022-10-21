Gençlerbirliği'nde Adanaspor maçı mesaisi devam ediyor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Adanaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp açıklamasına göre, başkent ekibi, dün oynadığı kupa maçının ardından bugün yaptığı antrenmanla lig müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Taşkın Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı.
Saha içerisine kurulu istasyonlarda pas çalışması yapan oyuncular, ardından minyatür kalelerden kurulu alanda oyun oynadı.
İdman, taktik çalışma ve açma-germe egzersizleriyle tamamlandı.