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Spor

Gençlerbirliği'nde Altınordu mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde maçın hazırlıklarına başlandı.

AA10 Ocak 2023 Salı 22:28 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde Altınordu mesaisi başladı
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Gençlerbirliği, Antalya kampının ardından, ligin 20. haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına, takımın yeni transferleri Abdullah Durak ve Thomas Fontaine de katıldı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idmana, oyuncular ısınma koşusuyla başlarken koordinasyon çalışmasıyla antrenman devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlı ekip, saha içerisine kurulu parkurlarda pas ve şut organizasyonlarında bulundu. Antrenmanın son etabında futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.

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