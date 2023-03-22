Gençlerbirliği'nde Ankara Keçiörengücü mesaisi başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 25 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Öte yandan Başkent temsilcisinde 31 yaşındaki golcü Souleymane Doukara Moritanya, 20 yaşındaki Sekou Tidiany Bangoura ise Gine'nin 23 yaş altı milli takımının aday kadrosuna davet edildi.